Masters Madrid: Rublev elimina Alcaraz e va in semifinale a

Il russo Andrey Rublev si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Madrid, battendo in rimonta nei quarti il doppio campione uscente, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha vinto il primo set col punteggio di 6-4, ma poi ha subitoil ritorno del n.8 al mondo, che si è imposto nelle successive due partite per 6-3, 6-2. Rublev ora affronterà il vincente dell'altro quarto, che stasera metterà di fronte lo statunitense Taylor Fritz e e l'argentino Francisco Cerundolo. Una delusione per Alcaraz, che potrebbe aver risentito delle quasi tre ore di partita disputate ieri con Struff. Il murciano rischia di dover cedere il posto di n.3 al mondo a Daniil Medvedev se il russo domani dovesse battere Jiri Lehecka e andare in semifinale