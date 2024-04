Masters Madrid: Sinner "match difficile, vediamo domani come va"

"E' stata una partita difficile. Nel primo set ero in controllo mentre nel secondo ho avuto qualche difficoltà in più. Ho faticato un pochettino e vediamo domani come va, cosa è meglio per il mio corpo". Lo ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria al terzo turno del torneo di Madrid contro il russo Kotov, ottenuta nonostante un dolore avvertito nel secondo set. "Ho avuto un po' di problemi all'anca destra negli ultimi periodi - ha spiegato l'altoatesino -. Non è niente di serio. A volte lo sento più forte, come oggi, a volte meno ma ho un buon team che mi cura e conto domani di tornare al meglio".