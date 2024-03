Masters Miami: Bublik battuto, Arnaldi al terzo turno

L'azzurro Matteo Arnaldi ha battuto 6-4, 6-1 il kazako Alexander Bublik qualificandosi per il terzo turno del torneo Masters 1000 di Miami. Il sanremese, n.38 del ranking, dopo il bell'esordio sul francese Fils, ha eliminato il n.18 del ranking in un'ora 1 e 19 minuti di gioco Il prossimo impegno di Arnaldi sarà contro il canadese Denis Shapovalov, che ha avuto la meglio sul n.11 al mondo, il greco Stefanos Tsitsipas, con il punteggio di 6-2, 6-4. Il torneo maschile in Florida si sta rivelando catastrofico per i giocatori statunitensi. Tre di loro sono stati eliminati in sequenza: Taylor Fritz (n.12), Tommy Paul (n.13) e Frances Tiafoe (n.21).