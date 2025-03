Matéo Retegui indisponibile per la Nations League: rientra all'Atalanta

Matéo Retegui torna a casa. Il centravanti azzurro e dell'Atalanta e' stato sottoposto stamattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, fa sapere la Figc alla vigilia dei quarti di andata di Nations League contro la Germania, ed è stato valutato come indisponibile sia per domani sia per il ritorno di domenica a Dortmund. Retegui ha dunque "fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso".