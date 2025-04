Mathieu Van der Poel chiede provvedimenti contro tifosi dopo incidente alla Parigi-Roubaix

Mathieu Van der Poel chiede che si indaghi e che vengano presi provvedimenti nei confronti di chi, dal ciglio della strada, gli ha scagliato contro una borraccia mentre lui stava pedalando, in fuga solitaria, a 31 km dal traguardo della Parigi-Roubaix. Non è la prima volta che l'olandese campione del mondo nel 2023, e tuttora iridato del ciclocross, ha problemi con i tifosi, ma ora sembra che VdP ne abbia abbastanza. "È stato come essere colpiti da una pietra. La borraccia era quasi piena e pesava mezzo chilo - le parole di Van der Poel in conferenza stampa - e quando qualcuno la lancia in quel modo non si può fare finta di niente".

L'incidente è avvenuto su un tratto di pavé gremito di tifosi, rimasti in attesa dei corridori per ore. "Bisogna fare qualcosa. La gente sputa e lancia oggetti, è troppo e chiederò che si prendano provvedimenti - ha detto ancora Van der Poel -. Spero che si possa identificare chi l'ha fatto, e intervenire".

Van der Poel ha ricevuto degli sputi di recente, durante la E3 Saxo Classic in Belgio, mentre nel corso di alcune gare di ciclocross gli è stata tirata addosso dell'acqua con urina. L'anno scorso ha avuto anche uno scontro con un tifoso, con tanto di sputi.