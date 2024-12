Matteo Berrettini: la mia lettera d'amore al tennis e la resilienza imparata

Matteo Berrettini ha condiviso un messaggio toccante dedicato al tennis, parte della serie "Lettera d'amore al tennis" sul sito dell'ATP. "Tutta la mia famiglia mi ha portato a te, sei qualcosa che scorre nel nostro sangue", esordisce Berrettini nel suo videomessaggio.

Il tennista romano racconta di aver ricevuto la sua prima racchetta a tre anni, ma di aver abbandonato il gioco per riprenderlo a otto anni, spinto dal fratello. Da allora, il tennis è diventato parte integrante della sua vita.

Nel 2017, durante il torneo di Roma, Berrettini ricorda di essere stato sconfitto da Fabio Fognini, un'esperienza che, nonostante la sconfitta, ha suscitato in lui emozioni intense e la voglia di continuare a migliorarsi. "Il resto è storia", afferma Berrettini.

Il tennista sottolinea come il tennis gli abbia insegnato la resilienza, la capacità di lottare e fidarsi delle persone con cui lavora. Oltre ad essere uno sport, il tennis rappresenta per lui un'opportunità per incontrare nuove persone e stringere amicizie durature, quasi come una famiglia.

"Dopo tutti questi anni penso ormai di conoscerti e sarà bello vedere cosa ci riserva il futuro", conclude Berrettini nel suo messaggio d'amore al tennis.