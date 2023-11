Mazzarri a Napoli, "Prime sensazioni?Sono stanco..."

"Prime sensazioni? Sono stanco, sono giorni che non dormo. Tutto bello come al solito qui." Walter Mazzarri spiega al sito calcionapoli24.it quali sono le sue sensazioni nel primo giorno di ritorno sulla panchina del Napoli, dopo dieci anni. Dopo aver trascorso la notte in un albergo di Pozzuoli, il tecnico è arrivato nella tarda mattinata nel Centro Tecnico di Castel Volturno, accompagnato dal vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis e dall'allenatore in seconda Nicolò Frustalupi. Alle 14.30 il nuovo allenatore del Napoli, ingaggiato ieri dopo l'esonero di Rudi Garcia, dirigerà il primo allenamento con i giocatori della rosa che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali.