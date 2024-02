Mazzarri guida allenamento Napoli, atteso annuncio Calzona

Walter Mazzarri nel primo pomeriggio ha guidato l'allenamento nel Centro Tecnico di Castel Volturno, all'uscita dal quale, al volante della propria auto, si è fermato per firmare qualche autografo, ma non ha risposto a chi gli chiedeva notizie sul suo possibile licenziamento. Bocche cucite anche tra i giocatori. Tra quelli che si sono fermati per firmare gli autografi, Olivera non ha risposto alle domande, mentre Osimhen ha chiarito che i calciatori non sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni. Il presidente De Laurentiis, dopo una riunione con i suoi più stretti collaboratori, svoltasi in mattinata, si è mosso in auto nel primo pomeriggio e a quanto pare avrebbe incontrato Calzona. Per l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare in serata, si attenderebbe il via libera della Federazione slovacca che è disposta ad autorizzare Calzona ad assumere l'incarico con il Napoli, anche se mancherebbero alcuni dettagli per l'accordo.