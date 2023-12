Mazzarri, 'mi scuso con tifosi, da domani cambiare registro'

"Probabilmente certi titolari sono meno abituati a subentrare. Per assurdo, abbiamo fatto meglio quando c'erano i ragazzi che di solito giocano di meno. Mi scuso con i tifosi, mi dispiace per loro perché non se lo meritano perché ci hanno aiutato e incitato fino alla fine". E' un Walter Mazzarri sconsolato quello che, dai microfoni di Sport Mediaset, commenta il tracollo del Napoli in Coppa Italia, al 'Maradona', contro il Frosinone. "Non mi piace come abbiamo concluso la partita - dice ancora Mazzarri -e domani ci rifletteremo insieme, ai ragazzi ho già detto qualcosa. Ci sta di prendere un gol se sbagli il 'castello' difensivo sull'angolo, ma poi anche sul 2-0 dovevamo essere il Napoli". "Dispiace che si sia concluso così - aggiunge -: ci sta di perdere, ma non per 4-0, senza nemmeno esserci opposti. Sembravamo una squadra che andava per conto suo, ma spero ci serva da lezione per il futuro. Da domani dobbiamo guardarci in faccia e cambiare registro". "Si gioca tanto, dobbiamo tenere a fronte varie competizioni e non è facile: giochi, giochi, giochi senza preparare le partite e non è semplice - conclude il tecnico del Napoli -. Non puoi fare nulla: per assurdo, ho dovuto lavorare questa mattina sulla linea per non fare più gli errori commessi con il Cagliari".