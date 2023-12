Mazzarri, 'Vincere domani, niente più subire gol'

"Domani dobbiamo concentrarci solo sulla vittoria in casa contro un forte Braga, senza pensare alla classifica Champions. Dobbiamo smettere di guardare in maniera generale alla stagione e concentrarci sulla vittoria, evitando di subire gol. Lo ha affermato il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alla vigilia dell'ultima partita del girone di Champions League contro il Braga. "In questo momento - ha spiegato Mazzarri - chi vince in Europa lo fa perché ha una difesa più solida. Prima di tutto dobbiamo essere sicuri in difesa mentre giochiamo in attacco, perché al momento è ciò che dà meno sicurezza ai nostri giocatori. L'attacco mi preoccupa meno, ci sono a volte situazioni di tiri sbagliati che possono cambiare, ma la fase difensiva deve essere impeccabile, voglio vederlo da domani, è importante essere compatti e tranquilli con la palla. Vediamo se siamo solidi domani, tutta la squadra deve sapere che se attacca e poi c'è il contropiede l'avversario deve essere bloccato".