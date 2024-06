Mbappé al Real 'mio sogno che diventa realtà'

"E' un sogno che diventa realtà. Sono molto felice e orgoglioso di entrare a far parte del club dei miei sogni, il Real Madrid. E' impossibile spiegare quanto mi senta felice ed emozionato in questo momento. Sono impaziente di vedervi, Madridisti, e grazie per il vostro incredibile appoggio. ¡Hala Madrid!". Con queste parole su Instagram Kylian Mbappé celebra il suo arrivo al Real Madrid, ufficializzato oggi dal club 15 volte campione d'Europa (per il quale il francese faceva il tifo da bambino). Mbappé posta anche alcune sue foto vestito con la tuta del Real, di quando, non ancora adolescente, fece un provino nel centro tecnico della la squadra madrilena, e di lui con il suo idolo Cristiano Ronaldo, all'epoca uomo simbolo delle 'merengues'.