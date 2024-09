Mbappé primi gol nella Liga 'E' apparso'

"E' apparso". Con questo titolo a tutta pagina il quotidiano sportivo 'Marca' celebra i primi gol segnati da Kylian Mbappé nella Liga, con la maglia del Real Madrid. Il francese è stato il match winner della sfida al Santiago Bernabeu con il Betis realizzando la doppietta con cui il Real ha vinto per 2-0. La prima rete è arrivata al 22' st su assist di tacco di Valverde ("non so come abbia fatto a inventarsi quel passaggio", il commento di Mbsppé), la seconda otto minuti dopo, quando al Madrid è stato concesso un rigore che Vinicious ha lasciato battere al compagno con il numero 9. Così ora la squadra di Ancelotti è seconda in classifica, assieme ad Atletico Madrid e Villarreal, a -4 dal Barcellona (8 punti contro 12) che ha travolto per 7-0 il Valladolid. "Per me è stato un grande momento - ha detto Mbappé a fine partita, in dichiarazioni riportate da tutti i principali media spagnoli -, volevo fortemente segnare i miei primi gol in questo stadio mitico, il più bello del mondo. L'ovazione che ho ricevuto a fine partita mi ha messo i brividi, e spero di riceverne presto delle altre. Stare qui è un sogno". Ma in che posizione preferisce giocare Mbappé in questo Real Madrid? "Ho già detto che posso ricoprire tutte e tre le posizioni dell'attacco. Questo è un dibattito che appassiona la gente ma io non ci penso: l'importante è vincere e andare avanti, perché gli altri non ci aspettano". Ma si sente il successore di un mito del Real Madrid come Cristiano Ronaldo? "Tutti sanno il rispetto che ho per Cristiano, ma io sono Kylian. L'unica pressione che sento è quella di dovermi adattare al gioco della mia squadra, che è un gruppo di gente incredibile fatto di grandi giocatori che sono anche grandi persone". "Tanti parlano di me e Vinicius ed è normale perché siamo due calciatori famosi - ha concluso Mbappé -, ma ora io devo capire bene i suoi movimenti e ciò che gli piace fare in campo".