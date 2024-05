Mbappè ufficializza, a fine stagione lascio il Psg

"Volevo annunciare a tutti voi che è il mio ultimo anno al Paris Saint Germain. Non prolungherò e l'avventura finirà tra poche settimane. Domenica giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi". Con un video postato sui social, Kylian Mbappè ha ufficializzato che lascerà a fine stagione i campioni di Francia, che domenica giocheranno in casa col Tolosa. Mbappè aveva informato il club lo scorso febbraio della sua intenzione di partire alla scadenza del suo contratto, al termine della stagione in corso, ma non lo aveva mai confermato pubblicamente. Ha deciso di farlo poco dopo l'eliminazione del Psg nella semifinale di Champions League, un trofeo che avrebbe voluto alzare prima di andarsene. Nessun annuncio sulla sua destinazione, ma sembra certo che si accaserà al Real Madrid. "Sono tante emozioni, molti anni in cui ho avuto la possibilità e il grande onore di far parte del più grande club francese, uno dei migliori al mondo - ha detto l'attaccante della nazionale d'Oltralpe -. Mi ha permesso di fare la mia prima esperienza in un club con molta pressione, di crescere come giocatore, stando al fianco di alcuni dei migliori della storia, di alcuni dei più grandi campioni. È difficile e non avrei mai pensato che sarebbe stato così difficile annunciarlo... ma penso di aver bisogno di questa, di una nuova sfida, dopo sette anni".