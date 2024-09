Meloni, vittoria Sinner conclude stagione straordinaria

"Dopo la vittoria di Errani e Vavassori nel doppio misto, Jannik Sinner vince il suo secondo slam in carriera. Un percorso perfetto in questo US Open 2024 che corona una stagione straordinaria. Il tennis italiano continua a regalarci grandi emozioni. Complimenti a Jannik, Sara e Andrea per aver scritto la storia!" Così il tweet del presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la vittoria di Sinner all'Us Open 2024.