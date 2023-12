Mercato bloccato per chi non rispetta l'indice liquidità

Il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha annunciato nella conferenza stampa post consiglio federale che le nuove licenze sono state approvate all'unanimità e prevedono il blocco di mercato per chi non rispetta l'indice di liquidità e per chi aderisce alla ristrutturazione del debito e agli strumenti riconosciuti dal Codice per la Crisi di Impresa. Ha inoltre aggiunto che, a partire da settembre, sono stati avviati dei tavoli tecnici per la predisposizione delle nuove licenze nazionali, volte a garantire un'attività legata al rispetto tra valore della produzione e costo del lavoro. "Ci deve essere un rispetto di quella esigenza non più procrastinabile di messa sotto controllo dei costi", ha concluso.