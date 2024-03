Miami: Azarenka in semifinale, affronterà Rybakina

La bielorussa Victoria Azarenka è in semifinale del WTA 1000 di Miami, un risultato che non raggiungeva da due anni e mezzo. L'ex n.1 del mondo affronterà la kazaka Elena Rybakina. Per avanzare ha dovuto superare una maratona di quasi tre ore, contro un'altra kazaka, Yulia Putintseva. Risultato 7-6 (7/4), 1-6, 6-3. Azarenka (vincitrice di due Slam, Australian Open 2012 e 2013), ora n.32 del ranking, giovedì proverà a tornare alla finale di Miami, torneo che ha già vinto tre volte (2009, 2011 e 2016). L'incontro con Putintseva (n.68) è stato interrotto per tre quarti d'ora a causa di un black-out mentre si giocava il quarto game del primo set. In un torneo femminile che ha perso Iga Swiatek (n.1 mondiale), Aryna Sabalenka (n.2) e Coco Gauff (n.3), Azarenka può sognare in grande, ma dovrà prima occuparsi di Rybakina, numero 4 del mondo. La 24enne kazaka ha lottato per 2 ore e 48 minuti per sconfiggere 7-5, 6-7 (4/7), 6-4 la greca Maria Sakkari, che ha salvato quattro match point, di cui due nel secondo set, prima di cedere.