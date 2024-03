Miami Open, Cobolli al secondo turno

Flavio Cobolli, n.63 del ranking, si prende la sua rivincita. Al suo esordio nel Miami Open ha battuto 1-6, 6-1, 6-4 il giapponese Yoshihito Nishioka, n.71 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser: il 28enne di Tsu aveva vinto in due set senza storia l'unico precedente. Cobolli proseguirà il suo percorso al secondo Atp Masters 1000 stagionale contro il britannico Cameron Norrie, n.31.