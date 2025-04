Michael Schumacher firma il casco di Jackie Stewart per un'asta benefica

Secondo il quotidiano Bild anche Michael Schumacher ha firmato, con l'aiuto di sua moglie Corinna, il casco di Jackie Stewart, una leggenda della Formula 1, di cui è stato per tre volte campione del mondo. Il casco è stato firmato da tutti i campioni della Formula 1 ancora in vita. Schumacher ha firmato con le sue iniziali MS. Il casco sarà messo all'asta per scopi benefici. Sempre la Bild racconta che all'inizio l'organizzazione non era sicura di coinvolgere Schumacher, tuttavia Corinna, venuta a sapere dell'iniziativa, ha fatto in modo che anche suo marito firmasse il casco.

Stewart ha dichiarato al Daily Mail: "è meraviglioso che Michael abbia potuto firmare il casco per questa nobile causa: una malattia per la quale non esiste cura. Sua moglie lo ha aiutato e questo completa la collezione di tutti i campioni ancora con noi". Stewart ha fondato la fondazione "Race Against Dementia" dopo che alla moglie Lady Helen è stata diagnosticata la demenza. La findazione finanzia una ricerca finalizzata a rilevare i segni della demenza frontotemporale decenni prima che si sviluppino.

Schumacher è rimasto gravemente ferita in seguito a un incidente sugli sci avvenuto nel dicembre 2013 e non è stata più visto in pubblico.