Mike Tyson, Italia è bellissima, sto pensando di comprare villa

"L'Italia non cambia, nel senso che rimane sempre un Paese bellissimo. Mia moglie ha studiato in Italia e parla italiano e stavamo addirittura considerando di comprare una villa. In particolare il mio obiettivo è di rimanere vicino all'industria del cinema italiano". Così l'ex campione dei pesi massimi di pugilato Mike Tyson, oggi attore, durante la conferenza stampa che si è tenuta a Torino per presentare il film Bunny Man. Iron Mike è arrivato in città alcuni giorni fa, per girare alcune scene della pellicola prodotta da Andrea Iervolino, accompagnato dalla moglie Lakiha Spicer e dal suo entourage. L'ex campione, ospite in un hotel del centro di Torino, è stato accolto calorosamente durante le giornate sotto la Mole dai suoi fan e lui li ha ricambiati con foto e selfie.