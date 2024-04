Milan: Furlani 'Pioli è nostro allenatore, voci danno fastidio'

"Abbiamo un allenatore che si chiama Stefano Pioli, la stagione non è andata come volevamo perché siamo il Milan: adesso siamo focalizzati sulla conquista del secondo posto": ai microfoni di Dazn, Giorgio Furlani ha fatto chiarezza sulla situazione della panchina rossonera. "Sono state fatte decine di nomi e le voci danno un po' fastidio, ora vogliamo dire basta perché vorremmo pensare a vincere e restare al secondo posto - aggiunge l'amministratore delegato del club - e stiamo programmando il futuro per tornare a vincere: quest'anno non ce l'abbiamo fatta, ma l'obiettivo è proprio quello. Ibrahimovic? E' stato un campione in campo e lo è anche fuori, è una persona intelligente e le sue idee sono fondamentali per le decisioni del club".