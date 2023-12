Milan, Leao guarito ma incertezza per Atalanta" (90 characters)"

Rafael Leao si è ripreso dalla lesione al bicipite femorale riportata contro il Lecce nella partita di campionato precedente alla sosta, ma non è ancora certa la sua presenza contro l'Atalanta sabato alle 18 a Bergamo. I risultati degli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore hanno sollevato gli animi al Milan. "Mi sento bene, non è una lesione grave ma non si deve rischiare. Sto lavorando insieme ai medici", ha raccontato l'attaccante ieri al Gran Galà del Calcio. Il Milan potrebbe infatti decidere di non rischiarlo in vista del match di Champions League contro il Newcastle. Nei prossimi giorni si conoscerà meglio la situazione, mentre in difesa, con Kjaer che potrebbe non recuperare, dovrebbe essere confermato Theo Hernandez al fianco di Tomori.