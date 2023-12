Milan, Pioli, "Gravoso subire 3 gol così"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato così la sconfitta nel recupero con l'Atalanta: "Un pareggio mi avrebbe lasciato sensazioni positive, invece abbiamo perso un'altra partita che avrebbe dovuto darci lo slancio. C'è delusione, poiché volevamo dare continuità ai risultati. Nel primo tempo abbiamo fatto quanto serviva per mettere in difficoltà l'Atalanta, ma senza concretizzare. Dopo averla ripresa sul 2-2, abbiamo dato la sensazione di poter spingere per vincerla, fino all'espulsione di Calabria che ha cambiato le carte in tavola". Pioli non nasconde i difetti della sua squadra: "Subire tre gol come li abbiamo subiti noi è davvero pesante. A livello tattico abbiamo concesso qualche cambio gioco e diverse occasioni, non perché eravamo posizionati male ma perché non abbiamo saputo difendere bene su certe situazioni su cui ci eravamo preparati. E poi siamo alla quinta espulsione: dobbiamo essere meno ingenui nella gestione dei cartellini, stiamo pagando un prezzo alto". Il tecnico rossonero guarda al match da dentro o fuori in Champions League a Newcastle: "Bisogna trasformare la delusione di stasera in energie positive per la partita di mercoledì sera, quando avremo una sola possibilità - conclude -. Leao potrebbe giocare. Ma anche stasera ce la siamo giocata come pensavamo, con generosità ed energia. L'Atalanta ci ha sorpresi in avvio di secondo tempo".