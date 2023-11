Milan, Pioli, vincere è fondamentale

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha dichiarato alla vigilia del match contro l'Udinese a San Siro: "Partiamo per giocare domani con la miglior formazione possibile e tornare a vincere. Dopodiché avremo tempo per preparare la partita di Champions. La partita di domani è troppo importante, troppo importante tornare a vincere". Inoltre, ha fatto il punto sugli infortunati: "Loftus-Cheek è recuperato, Pulisic a livello precauzionale sarà a disposizione solo martedì, come Chukwueze, mentre Kjaer forse potrà tornare col Psg".