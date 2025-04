Milan travolge in casa: Runjaic ammette i limiti e loda Leao

"Il Milan ha giocato bene mentre noi abbiamo mostrato tutti i nostri limiti anche sotto il profilo della qualità individuale". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo il poker casalingo subito.

"Sul primo gol bisogna fare i complimenti a Leao, mentre sul secondo non possiamo prendere una rete da un calciatore su calcio d'angolo in quel modo - ha ammonito - Non voglio criticare eccessivamente ciò che è successo stasera, mi spiace per i tifosi che non meritavano di assistere a una sconfitta così pesante. Conosco la situazione - ha concluso - e so cosa bisogna fare per trarre il massimo dalle prossime sei partite per dare il meglio e riscattarci di stasera. Non dobbiamo abbatterci: il Milan ha mostrato la sua qualità eccezionale".