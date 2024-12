Milano-Cortina 2026: impegno per la sicurezza degli atleti dopo gli incidenti a Bormio

Il comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026 è intervenuto sugli incidenti avvenuti nel weekend di cdm di sci a Bormio, con una dichiarazione all'ANSA. "Milano-Cortina - afferma il comitato - ha seguito in queste ore le condizioni di Sarrazin, Zazzi e Caviezel. In merito alle dichiarazioni di Allegre e di Odermatt, che hanno espresso preoccupazione in vista dei Giochi 2026, la Fondazione Milano Cortina 2026 ribadisce il suo incrollabile impegno e attenzione, in sinergia con le federazioni e il Cio, per porre gli atleti nelle migliori condizioni di sicurezza e in impianti e strutture in grado di farli performare al meglio".