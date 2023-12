Milano-Cortina: Abodi 'sul bob Cio sosterrà opzioni ragionevoli'

"Cio irremovibile? Questo è un tema che affronterà la fondazione, ma sono convinto che il Cio sosterrà delle opzioni ragionevoli che permettano all'esistente di diventare funzionante". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commentando la posizione del Cio sulla pista da bob in vista di Milano-Cortina che è quella di puntare su una pista che sia all'estero, funzionante ed esistente. "Confidiamo nello spirito collaborazione del Cio e che possa esser valutato positivamente un progetto reale e concreto che a oggi non siamo stati in grado di fare", ha aggiunto. Sui progetti operativi di Cortina 2 e Cesana che sarebbero dovuti arrivare entro oggi ha concluso: "C'è bisogno di qualche giorno in più per gli approfondimenti tecnici. Credo che ci sarà modo nei prossimi giorni, per arrivare a una determinazione di carattere tecnico e mettere la fondazione entro la fine dell'anno, al più tardi i primi giorni del 2024, di decidere con la priorità confermata di scegliere un'opzione italiana".