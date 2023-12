Milano-Cortina: ecco partnership tra Fondazione e Gruppo Fs

"Il viaggio è iniziato". Con questo claim Gruppo FS Italiane e Fondazione Milano-Cortina 2026 hanno presentato la partnership in occasione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. "Noi faremo la nostra parte e contribuiremo anche a far trovare il Paese pronto a vincere questa sfida", è stato l'esordio di Luigi Ferraris, amministratore delegato del gruppo FS Italiane, mentre la presidente del gruppo FS Italiane Nicoletta Giadrossi ha aggiunto come "quando l'Italia fa sistema è in grado di superare ogni ostacolo". L'ad della fondazione di Milano-Cortina, Andrea Varnier, invece si è concentrato sull'importanza della mobilità. "E' sempre cruciale nel successo di Olimpiadi e Paralimpiadi - ha spiegato - Noi occupiamo 22mila km con i Giochi, forse qualcosa in più ma lo scopriremo nelle prossime settimane. Ci sono nei che risolveremo, ma sono certo che Milano-Cortina sarà un grande successo". Il presidente del Cip, Luca Pancalli, ha puntato poi sull'opportunità di ospitare una manifestazione del genere per il mondo paralimpico. "Rappresenta una rivoluzione logistica e infrastrutturale", ha detto il n.1 del Cip per una sostenibilità "che non è solo economica e ambientale, ma anche sociale". A seguire le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Le Ferrovie dello stato sono un'eccellenza riconosciuta non solo nel nostro paese e lo stesso è lo sport, per questo il matrimonio di oggi tra questi due mondi vuol dire molto soprattutto al di fuori dei nostri confini". Le conclusioni sono state affidate al ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi. "Olimpiadi e Paralimpiadi rappresentano una tappa di transito di un percorso di umanizzazione e modernizzazione della nazione. Sono convinto che riusciremo a rendere la nazione migliore anche grazie alle distanze che cercheremo di accorciare costruendo relazioni e offrendo opportunità all'interno della nazione", ha concluso Abodi.