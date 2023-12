Milano-Cortina: Malagò 'pista bob? Progetti non ancora arrivati'

"Se sono arrivati i progetti operativi per Cesana e Cortina? Per ora no, ma ho visto uno scambio di lettere tra sabato e domenica tra Simico e Fondazione. Oggi alle 17 c' un incontro in video conferenza per parlare di questo e di tecnicismi. Poi domani mattina noi abbiamo un incontro con i soci fondatori e con il CdA". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell'assegnazione delle borse di studio per le giovani promesse dello sport di Banca Ifis commentando la situazione intorno alla pista da bob in vista dei Giochi del 2026. Per il 19 dicembre si attendevano infatti i progetti operativi per le piste di Cesana e Cortina.