"Il 26 novembre prenderò la torcia a Olimpia poi farò un giro di qualche giorno in Grecia per arrivare il 4 dicembre al Quirinale e il 6 di dicembre partirà dallo Stadio dei Marmi e passerà in tutte le province d'Italia". Lo annuncia il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando della torcia olimpica di Milano-Cortina.