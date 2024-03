Milano Marathon: anche finanzieri al via per 250 anni del Corpo

"Siamo onorati di partecipare a questa storica edizione della Maratona di Milano, in concomitanza con le celebrazioni per i 250 anni della Guardia di Finanza. Circa 150 finanzieri prenderanno parte alla gara, indossando una divisa realizzata per l'evento col logo dell'anniversario". Lo ha detto l'ex canonista delle Fiamme Gialle, Antonio Rossi, che prenderà parte alla Milano Marathon, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento, cui era presente anche il vice comandante tecnico-agonistico Fiamme Gialle, Gabriele Di Paolo. "Tra i partecipanti - ha proseguito Rossi - figureranno i cadetti dell'Accademia della Gdf, insieme a diversi atleti ed ex atleti delle Fiamme Gialle, tra cui l'ex marciatore Ivano Brugnetti e l'altista Alessia Trost". "Durante la Maratona - ha continuato Rossi - si svolgeranno anche due staffette speciali: la prima coinvolgerà gli atleti Sveva Fascetti, Francesco Pernici, Martina Tozzi e Pietro Arese, mentre la seconda vedrà la partecipazione di quattro ex delle Fiamme Gialle, quali Daniele Caimmi, Andrea Lalli, Rosalba Console e Gabriele De Nard". La banda musicale della Guardia di Finanza inaugurerà la gara con l'esecuzione dell'Inno di Mameli, mentre nel villaggio sportivo sarà allestito uno stand dedicato ai 250 anni del Corpo.