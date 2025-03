Milano/Cortina 2026: Lo Sci Italiano Brilla con Brignone, Moioli e Tabanelli

Federica Brignone, ma non solo. Sognando Milano/Cortina 2026, c'è un sci italiano 'alternativo' che vince, quello delle altre discipline invernali in cui le azzurre e gli azzurri sono stati protagonisti di questa stagione ormai agli sgoccioli. Ai trionfi della valdostana, tre coppe nello sci alpino, si sono aggiunti ad esempio negli ultimi giorni gli ori iridati vinti ai mondiali di St.Moritz nello snowboardcross da Michela Moioli, l'unico trionfo che ancora mancava nella sua bacheca, e nel big air da Flora Tabanelli, la 17enne ormai regina del freestyle che è anche diventata la prima italiana a conquistare la Coppa del mondo park&pipe.

Così, pensando ai Giochi di casa e a quanto avvenuto, è lecito essere più che ambiziosi, sperando in conferme nell'appuntamento che più conta. Su Milano-Cortina il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si è lanciato in un pronostico di 20 medaglie, e ora, visti certi risultati, è più difficile dire che si tratta di una previsione azzardata. Se si avverasse sarebbe un trionfo, basti pensare che a Torino 2006, altra edizione dei Giochi 'bianchi' svoltasi in Italia, le medaglie furono undici, di cui però cinque d'oro.