Milwaukee Bucks conquistano i playoff NBA con una vittoria sui Miami Heat

I Milwaukee Bucks si sono aggiudicati l'ultimo posto di diritto ai playoff nella Eastern Conference di Nba battendo ai supplementari (121-115) i Miami Heat. A quattro partite dalla fine della stagione regolare, la franchigia del Wisconsin, al quinto posto, non può più essere scalzata dagli Atlanta Hawks, battuti (121-105) a New York. Da parte sua, Atlanta non può più matematicamente accedere ai playoff e dovrà ora partecipare al torneo di recupero a quattro squadre che determinerà gli ultimi due posti nella fase finale per l'Est.

Giannis Antetokounmpo autore di una nuova tripla doppia (36 punti, 15 rimbalzi e 10 assist) ha spinto la sua squadra alla vittoria. È stato ben supportato da Kevin Porter Jr. (24 punti, 12 rbd, 8 assist) e dal pivot Brook Lopez (17 punti). Nonostante una partita solida (31 punti, 12 rbd, 5 assist), Bam Adebayo non è riuscito a impedire la sconfitta di Miami, privata del suo miglior marcatore Tyler Herro, infortunato. Gli Heat giocheranno nei playin insieme a Chicago, Atlanta e Orlando.

Nella West Conference sei squadre sono testa a testa per i restanti quattro posti dietro Oklahoma City e Houston, già qualificate. Dopo le vittorie dei Lakers (47-30) e dei Golden State Warriors (47-31) di venerdì, la corsa si è ulteriormente inasprita con i successi dei Memphis Grizzlies (46-32) e dei Minnesota Timberwolves (46-32), rispettivamente sesto e settimo in classifica. I Grizzlies hanno dovuto sudare per battere i Detroit Pistons, sesti a Est (109-103), con un Desmond Bane autore di 38 punti. Jaren Jackson Jr. ne ha aggiunti 27.

A Philadelphia, i Sixers hanno continuato il loro calvario, sconfitti dai Wolves (114-109) che non hanno brillato contro una squadra priva dei suoi tre migliori giocatori, il centro Joel Embiid, l'attaccante Paul George e la guardia Tyrese Maxey, tutti infortunati. I Wolves hanno potuto contare sul duo Anthony Edwards-Rudy Gobert: il primo ha segnato 37 punti, mentre il secondo ha contribuito con 23 punti e 19 ricezioni. In caduta libera, Dallas è stata schiacciata (104-135) dai LA Clippers guidati dal trio offensivo Kawhi Leonard-James Harden-Ivica Zubac, che ha totalizzato 83 punti.