Milwaukee ko, Antetokounmpo non basta per NBA Giannis Antetokounmpo segna 54 punti, ma non basta ai Bucks per vincere contro i Pacers. Gli Hawks vincono 120-119 a Orlando grazie ai 41 punti di Trae Young. Haliburton è decisivo per i Pacers, mentre Murray per gli Hawks. Banchero sbaglia il tiro decisivo per i Magic.