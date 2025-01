Minuto di silenzio per Aldo Agroppi nelle semifinali della Supercoppa italiana

Un minuto di silenzio su tutti i campi, a partire dalle semifinali della Supercoppa italiana. Lo ha disposto la Federcalcio in omaggio ad Aldo Agroppi, "La scomparsa di Aldo Agroppi rappresenta un grave perdita per il calcio italiano - le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina - Da calciatore prima e da allenatore poi ha attraversato decenni da protagonista mostrando ottime qualità tecniche e grande personalità. Caratteristiche che lo hanno reso protagonista anche nel suo ruolo di commentatore, sempre vero e mai banale". Per commemorare Agroppi, già dai match di Supercoppa italiana e per tutte le partite del weekend (compresi anticipi e posticipi) verrà osservato un minuto di silenzio.