Mondiali 2026: Nico Gonzalez non basta, Colombia-Argentina 2-1

L'Argentina è stata sconfitta 2-1 dalla Colombia a Barranquilla nell'ottava gara delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali, ma un sorriso per la Juve e per Thiago Motta: Nico Gonzlaez sta bene, gioca da titolare nell'undici scelto da Scaloni, e segna il gol del momentaneo pareggio dell'albiceleste. L'ex Fiorentina segna con un bel diagonale pareggiando il vantaggio segnato dopo 25' da Mosquera. Tuttavia, la rete dello juventino non evita il ko alla sua Nazionale. Al 60' un calcio di rigore di James Rodriguez riporta 'los cafeteros' avanti. Scaloni le prova tutte per cercare di trovare il pari inserendo si Lo Celso e anche, negli ultimi minuti, Dybala ma l'Argentina non riesce a riequilibrare l'incontro. Sponda Inter, Lautaro Martinez gioca tutto il match ma resta a secco. Quanto alla classifica, l'Argentina resta in testa con 18 punti ma viene avvicinata proprio dalla Colombia che sale a 16 scavalcando l'Uruguay fermo a 15.