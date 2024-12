Mondiali 25 m: record italiano e mondiale jr per Sara Curtis

L'azzurra Sara Curtis si è qualificata per la finale dei 50 dorso ai mondiali in vasca corta, in corso a Budapest, ritoccando record italiano e mondiale juniores che già le appartenevano. La 18enne ha nuotato in 26''03, quinto riscontro cronometrico tra l semifinaliste. In una delle tre finali di oggi cui sono presenti atleti italiani, i 100 sl uomini, Alessandro Miressi ha chiuso al settimo posto. Il piemontese, vice campione europeo e bronzo iridato in carica, dopo una prima parte di gara brillante ha ceduto nella seconda, scivolando indietro.