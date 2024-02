Mondiali Beach Soccer: 5-2 a Tahiti, Italia in semifinale

L'Italia è in semifinale ai Mondiali di beach soccer, per la quinta volta nella storia di questa disciplina, e la prima dal 2019, anno in cui gli azzurri furono sconfitti in finale dal Portogallo. Oggi la squadra del ct Del Duca ha battuto in rimonta Tahiti (nazionale due volte finalista mondiale) per 5-2 e ora, sabato in semifinale, se la vedrà con la Bielorussia, nazionale nei cui confronti non c'è, in questa disciplina, il 'bando' della Fifa, mentre dall'altra parte del 'tabellone' si affronteranno Brasile e Iran. In vantaggio grazie alle reti, segnate da Taiarui e Tetauira nel giro di un minuto a inizio partita, Tahiti ha perso progressivamente il controllo del match fino a farsi dominare dagli azzurri, a segno con Giordani (2), Bertacca, Josep Gentilin (splendida la sua rovesciata) e Remedi.