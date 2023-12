Mondiali club: l'Al Ahli elimina l'Al Ittihad di Benzema

L'Al Ahly ha battuto 3-1 l'Al Ittihad di Karim Benzema a Gedda, qualificandosi per le semifinali del Mondiale Fifa per club, in Arabia Saudita. I campioni d'Africa affronteranno i brasilianI del Fluminense. Una delusione per l'ex attaccante del Real Madrid, che ha segnato l'unica rete dei suoi, ormai nel recupero e sul risultato di 3-0, ma soprattutto ha sbagliato il rigore del possibile pareggio poco prima dell' intervallo, facendosi parare il tiro dal portiere. Gli egiziani erao andati in vantaggio al 21' con un rigore trasformato da Ali Maaloul e nella ripresa hanno ampliato il divario in tre minuti con le reti El Shahat (14') ed Emam Ashour (17'). Lunedì i campioni d'Egitto affronteranno i brasiliani del Fluminense, vincitori della Copa Libertadores, nella prima semifinale. L'altra sfida, martedì, metterà di fronte il Manchester City grande favorito e i giapponesi dell'Uwara Reds.