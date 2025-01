Mondiali di biathlon: dieci azzurri convocati, assente Lisa Vittozzi

Dieci azzurri sono stati convocati per i Mondiali di biathlon, in programma da mercoledi' 12 a domenica 23 febbraio a Lenzerheide, in Svizzera. Manca Lisa Vittozzi, vincitrice uscente della coppa del mondo, che ha rinunciato alla stagione causa problemi fisici per preparare al meglio la prossima stagione con i Giochi invernali di Milano-Cortina.

Tra le donne, convocate Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Dorothea Wiere. I cinque uomini sono invece Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Elia Zeni.

Questo il programma delle gare, trasmesse in diretta tv da RaiSport ed Eurosport.