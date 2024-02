Mondiali di nuoto, Quadarella in finale nei 1500 sl

Seconda sessione di batterie all'Aspire Dome di Doha che ospita fino a domenica 18 febbraio i 21esimi Mondiali ed Italnuoto che sfiora l'en plein. Ingresso in finale con il miglior crono nei 1500 stile libero per Simona Quadarella che martedì pomeriggio, con l'assenza della vincitrice di tutto Katie Ledecky, proverà a prendersi oro e pass olimpico Parigi 2024. Quattro azzurri avanzano in semifinale: la debuttante Francesca Pasquino e il figlio d'arte Michele Lamberti nei 100 dorso, Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni nei 100 rana che hanno visto la clamorosa eliminazione della lituana e campionessa iridata uscente Ruta Meilutyte. Si torna in acqua alle 19.00 (-2h in Italia): il pomeriggio sarà aperto dall'atto conclusivo dei 100 rana con Nicolo Martinenghi che, dopo aver conquistato domenica il pass olimpico, va a caccia di una medaglia.