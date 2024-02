Mondiali indoor atletica: Furlani a Glasgow 'ora sognare si può'

"Punto all'obiettivo massimo a Glasgow, il più alto possibile. Perché non sognare? Speriamo al meglio". Parola, all'aeroporto di Fiumicino, del talento emergente dell'atletica azzurra, Mattia Furlani, 8,34 nel salto in lungo, miglior accredito indoor al mondo del 2024, tra gli atleti che volano a Glasgow per i Mondiali indoor, dove venerdì si aprirà la rassegna che mette in palio 26 titoli mondiali in tre giornate di gara. Dallo scalo romano, via Londra, in partenza anche Chituru Ali, Veronica Besana, Eloisa Coiro, Zaynab Dosso, Emmanuel Ihemeje, Federico Riva e Lorenzo Simonelli. Sorrisi, abbracci e grande fiducia tra gli atleti, in questo inverno dei record dell'atletica italiana: "In me c'è un mix di cose: un po' di pressione, gioia, ma soprattutto determinazione. Sono concentrato e sicuro delle mie doti e della condizione fisica che ho ora. Andiamo a divertirci. Ogni evento va affrontato uno alla volta, ora c'è Glasgow; poi penseremo agli Europei a Roma ed alle Olimpiadi; l'importante è lavorare tranquilli e con serenità", ha aggiunto Furlani.