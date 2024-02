Mondiali nuoto: 800 sl, bronzo per Paltrinieri

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai mondiali di nuoto in corso a Doha. L'olimpionico azzurro, dopo aver condotto quasi tutta la gara in testa ha chiuso in 7:42.98. L'oro è andato all'irlandese Daniel Wiffen (7:40.94), argento all'australiano Elijah Winnington (7:42.98). Settimo posto per l'altro azzurro Luca de Tullio.