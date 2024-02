Mondiali nuoto: Butini 'test e pass olimpici, obiettivo Parigi'

Ai mondiali di Doha tocca all'Italnuoto. Da domenica saranno infatti gli azzurri della vasca i protagonisti della rassegna iridata che ha come principale obiettivo la qualificazione ai giochi di Parigi. "Si tratta di una manifestazione molto particolare e imprevedibile sia per l'atipica collocazione temporale e perché molti atleti hanno deciso di finalizzare la preparazione non per questo evento, ma per i Giochi Olimpici di Parigi, previsti tra sei mesi - le parole del direttore tecnico dell'Italnuoto, Cesare Butini -. Un aspetto che inciderà sulle prestazioni è la posizione nel calendario. Questo campionato si colloca a poco più di dieci settimane dalle nostre selezioni e rappresenta la seconda occasione, insieme poi ai Campionati Italiani (5-9 marzo) per prendere il pass olimpico. Molti atleti cercheranno di conquistare la qualifica olimpica in questa occasione; altri invece, già qualificati per Parigi, utilizzeranno il mondiale, seppur onorandolo al meglio, come test in vista delle olimpiadi. Uno dei nostri obiettivi è quello di qualificare le sette staffette previste dal format olimpico".