Mondiali nuoto: Cocconcelli in semifinale dei 50 dorso

Costanza Cocconcelli ha raggiunto la semifinale dei 50 dorso ai Mondiali di nuoto che si svolgono a Doha. La 22enne di Bologna - tesserata per Fiamme Gialle ed NC Azzurra 91 - ha ottenuto l'ottavo tempo in 28"28, non troppo lontana dal suo personale di 27"92 siglato al Settecolli nel 2021. Il miglior crono è della canadese Ingrim Wilm in 27"81.