Mondiali nuoto: la 4x100 stile libero mista vola in finale

Quarto tempo di ingresso in finale per la 4ž100 stile libero mista dell'Italia ai Mondiali di Doha. Lorenzo Zazzeri (48.51), Manuel Frigo (48.62), Sofia Morini (54.66) e Chiara Tarantino (54.27) hanno fatto nuotato in 3'26''06. I quattro azzurri nel pomeriggio torneranno in acqua puntando ad una medaglia. "Sono afono ma contento di quello che ho nuotato - racconta Zazzeri - Adesso la finale dove daremo il massimo. Poi tornerò a casa per allenarmi in vista degli Assoluti e delle Olimpiadi". "Per passare sapevamo che non bisognava spingere più di tanto - prosegue Frigo - In finale sarà tutto diverso. Io penso che noi possiamo giocarcela bene". "Io invece ho spinto - afferma ridendo Morini - Questa è una bella staffetta che in finale può dare soddisfazioni". Chiusura affidata a Tarantino: "Rispetto alla batteria dei 50 mi sono sentita decisamente meglio e avevo bisogno di riprendermi dopo una prestazione negativa. Ho nuotato bene in staffetta e anche con un discreto tempo". Delusione, invece, per l'eliminazione di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero. L'azzurro in 14'55''19 ha fatto segnare il nono tempo e non si è qualificato per la finale così come il compagno di squadra Luca De Tullio, tredicesimo con 15'00''22.