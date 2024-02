Mondiali nuoto: le 4X100 miste in finale e pass olimpico

L'Italia del nuoto schiererà tutte le staffette ai Giochi di Parigi 2024. Nell'ultimo giorno di gare ai mondiali di Doha infatti anche le 4X100 miste volano in finale e strappano il pass olimpico: il figlio di Giorgio Lamberti, Michele, Ludovico Blu Art Viberti, Federico Burdisso e Alessandro Miressi chiudono con il sesto tempo in 3'34"20 (guidano gli Stati Uniti in 3'32"53). "L'obiettivo era entrare in finale e l'abbiamo raggiunto - spiega Miressi, argento nella prova individuale - . Abbiamo rischiato, la mista è sempre insidiosa: tutte le squadre ci provano sempre. I ragazzi sono stati bravi". Bene anche le azzurre con Francesca Pasquino, Arianna Castiglioni, Costanza Cocconcelli e Chiara Taratino che sono settime in 4'02"62. Comanda il Canada in 3'58"63. Torna in acqua uno dei protagonisti azzurri a Doha: Alberto Razzetti accede alla finale dei 400 misti con l'ottavo crono e mette nel mirino la terza medaglia, dopo l'argento nei 200 farfalla e il bronzo nei 200 misti. Il 24enne di Lavagna nuota in 4'15"84, miglior tempo invece per lo statunitense David Johnston in 4'12"51. "Ho faticato un po' all'inizio, ma i 400 misti di mattina, l'ultimo giorno, sono sempre abbastanza probanti sia fisicamente sia mentalmente - commenta Razzetti - Un po' di margine per la finale comunque è rimasto. Finora sta andando alla grande. Sono contentissimo: due medaglie, un argento nei 200 farfalla e un bronzo nei 200 misti. All'inizio non me lo sarei aspettato, sono sincero. Adesso mi aspetta l'ultimo sforzo". Obiettivo centrato, seppur con un pizzico di fortuna, e motivazioni alle stelle per Sara Franceschi, che si qualifica alla finale dei 400 misti con l'ottavo crono, mostrando una condizione in graduale crescita dopo l'intervento chirurgico che l'ha costretta a saltare gli assoluti a novembre. La 25enne di Livorno tocca in 4'43"61. Davanti a tutte la canadese Tessa Cieplucha in 4'40"80.