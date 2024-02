Ancora una medaglia d'argento per Nicolo' Martinenghi ai mondiali di nuoto di Doha. Dopo quella dei 100 rana l'azzurro conquista anche quella nei 50. L'oro è andato all'australiano Sam Williamson, bronzo per lo statunitense Nic Fink. Sesto posto per l'altro azzurro in finale, Simone Cerasuolo.