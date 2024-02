Mondiali nuoto: Martinenghi e Cerasuolo in finale 50 rana

Promettono scintille e spettacolo ai mondiali di nuoto di Doha 50 rana che avranno in finale due azzurri, Nicolò Martinenghi, e Simone Cerasuolo. Il 24enne di Varese, ieri argento nei 100 rana - tocca in 26"65 che vale il secondo crono, preceduto solamente dall'aussie Sam Williamson in 26"41. Cerasuolo conclude la semifinale in 26"98 per il sesto tempo.