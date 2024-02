Mondiali nuoto: Martinenghi,'nuovo inizio dopo anno difficile'

"Sono abbastanza stremato ma sono contentissimo. Dopo un anno difficile è un nuovo inizio": così ai microfoni di Rai Sport Nicolò Martinenghi commenta la medaglia d'argento conquistata nei 100 rana ai mondiali di nuoto di Doha. "Mi sono regalato il terzo podio in tre edizioni - dice - E' stata una gara strana, ho visto Nic (Fink, il vincitore, ndr), scappare, gli altri erano tutti un po' lenti. Ogni gara è a sè, l'importante è saperci essere nel momento giusto. Quando devo tirar fuori la grinta ce la metto tutta. Sono abbastanza stremato ma sono contentissimo. Per me è un motivo d'orgoglio al termine di un anno difficile, è un nuovo inizio".