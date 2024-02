Mondiali nuoto: Miressi e Frigo in semifinale dei 100 sl

Hanno raggiunto la semifinale dei 100 stile libero Alessandro Miressi con il secondo tempo e Manuel Frigo con il decimo, ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. Il 25enne torinese - tesserato per Fiamme Oro e CN Torino - ha nuotato in 47"94, preceduto solo dal cinese e neo primatista del mondo (46"80 in finale nella prima frazione della 4x100) Pan Zhanie in 47"82. Bene anche Frigo, 27enne patavino di Cittadella - tesserato Fiamme Oro e Team Veneto, preparato al Centro Federale di Ostia - che ha chiude in 48"65. Nel pomeriggio dovrà scendere almeno di un paio di decimi, e quindi avvicinare il tempo limite olimpico (48"2) per essere tra i migliori otto.